Şeref Malkoç: Azerbaycan'ın meşru müdafaasını ombudsman olarak yürekten destekliyoruz

Türkiye'nin Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycan temasları kapsamında Ermenistan'ın balistik füze ile vurduğu Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki enkaz bölgesinde incelemelerde bulundu.

Azerbaycan'ın Kamu Başdenetçisi Sabina Aliyeva, Gence Valisi Niyazi Bayramov ve Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk'ten enkaza ilişkin bilgi alan Malkoç, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Tarih boyunca savaşların var olduğunu ancak savaşın yerinin savaş alanı olduğunu belirten Malkoç, "Masumların üzerine bomba atmak ve onları gece öldürmek cinayettir, vahşettir ve tarihin hiçbir döneminde bu affedilmemiştir. Bu yanlışlıkları yapanlar, masum insanları öldürüp üzerlerine bomba yağdıranlar mutlaka tespit edilecek ve hukukun önünde hesap verecektir. Bugün olmazsa yarın verecek. Tarih bunun açık şahididir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Başdenetçisi Aliyeva'nın İslam Ülkeleri Obudsmanı Yönetim Kurulu Toplantısında yaptığı davet üzerine buraya geldiklerini hatırlatan Malkoç, "Biz Türkiye ombudsmanı olarak İslam Ülkeleri Ombudsmanı Teşkilatı'nın başkanlığını yürütmekteyiz. Azerbaycan ombudsmanı ile dayanışma halindeyiz." dedi.

Buradaki çalışmalardan sonra hazırlayacakları raporun önce Türkiye'de insan hakları kuruluşlarına, ardından İslam ülkeleri ve dünyadaki tüm insan hakları kuruluşlarına ve bütün ombudsmanlara göndereceklerini aktaran Malkoç, şunları kaydetti:

"(Raporu) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler'e göndereceğiz. Çünkü haksızlıklar anlatılmayınca yalan söyleyenler, yanlış propaganda yapanlar maalesef doğruları bastırıyor. Bu anlamda Azerbaycan Devleti'nin Cumhurbaşkanı ve yetkililerin dertlerini anlatması tüm dünyada çok etkili olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye'nin de bu mağdur ve mazlum insanlara destek vermesi, Ermeniler ve onların arkasındaki yaptığı propagandayı önemli ölçüde etkisiz hale getirmiştir."

30 yıldır işgal altında olan Dağlık Karabağ'ın durumunun 30 yıl daha böyle devam etmesinin mümkün olmadığının altını çizen Malkoç, "Azerbaycan'ın meşru müdafaasını, uluslararası hukuka uygun olarak kendi topraklarını savunmasını biz insan hakları kurumu ve ombudsman olarak yürekten destekliyoruz. Çünkü bu bir meşru müdafaadır. Uluslararası yasalara göre dışarıdan gelen saldırılar işgaldir ve terörist saldırılardır. Bunu hep söyleyeceğiz ve raporumuzda da bundan bahsedeceğiz." diye konuştu.

Malkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki dostluk ve dayanışmanın Kafkasya'ya barış ve huzuru getireceğini söyledi.

Şeref Malkoç, Azerbaycan'ın vermiş olduğu haklı mücadele, hukuka uygun meşru mücadele hedefine ulaşması, işgalin sona ermesi, ölümlerin bitmesi, yerinden olanların evlerin dönmesi temennisinde bulundu.

Malkoç ve beraberindeki heyet, Azerbaycan temasları kapsamında önce başkent Bakü'ye gelerek Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilmişti.

Kaynak: AA