Azerbaycan İsrail'de büyükelçilik Filistin'de temsilcilik ofisi açacak
Azerbaycan İsrail'de büyükelçilik Filistin'in Ramallah şehrinde de temsilcilik ofisi açacak.
Dünya 18.11.2022, 16:04 18.11.2022, 17:15
Milli Meclis Genel Kurulunda Azerbaycan'ın yeni diplomatik misyonlarla ilgili madde görüşüldü.
Genel Kurulda kabul edilen maddeye göre, Azerbaycan Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kenya ve İsrail'de büyükelçilikler açacak.
Arnavutluk'taki büyükelçilik başkent Tiran'da, Kenya'daki büyükelçilik başkent Nairobi'de ve İsrail'deki büyükelçilik başkent Tel Aviv'de olacak.
Mecliste kabul edilen karara göre, Azerbaycan Filistin'in Ramallah şehrinde de temsilcilik ofisi açacak.
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