Azerbaycan'la Fransa arasında Ukrayna görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Macron'un, Aliyev'i telefonla aradığı belirtildi.

Görüşmede iki liderin Ukrayna'daki kriz durumunu ve bu ülkeye insani yardım gönderilmesi konularını ele aldığı ifade edilen açıklamada, Macron ve Aliyev'in ayrıca enerji konularına ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.