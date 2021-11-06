Azerbaycan'la İran arasında görüşme: Bazı yanlış anlaşılmalar aşıldı

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda görüştü.

Görüşmede, İran ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve yakın ilişkilere vurgu yapan Abdullahiyan, "Son zamanlarda bazı yanlış anlaşılmaların yanı sıra ülkelerimizin dostane ilişkilerinden rahatsız olan bazı çevreler de faaliyete geçti ancak iki ülke yetkililerinin bilgeliği sayesinde bunları aştık. Şu anda iki ülke olarak ikili iş birliğini daha da genişletme yolunda ilerleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, Kafkasya'daki sorunların çözümüne yönelik Türkiye'nin de dahil olduğu 3+3 müzakere formatı da dahil olmak üzere bölgesel iş birliğine yönelik görüşmeleri güçlü bir şekilde desteklediklerini ve İran'ın bölgedeki sorunların bölge içi mekanizmalar yoluyla çözülebileceğine inandığını kaydetti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise başkalarının iki ülke arasındaki yanlış anlaşılmalardan faydalanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, herhangi bir yanlış anlaşılmanın dostluk ve kardeşlik ortamında çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Bayramov, Bakü'nün Tahran ile ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu vurguladı.