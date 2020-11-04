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Azerbaycan ordusu ilerlemeye devam ediyor! 7 köy daha kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Azerbaycan ordusu ilerlemeye devam ediyor! 7 köy daha kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham AliyevAzerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu. 

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Mirek ve Kavdar, Zengilan'ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı'nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu. 

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 18:28
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