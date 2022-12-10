Azerbaycan'dan Ukrayna'ya elektrik altyapısı desteği

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki mevcut durumdan dolayı etkilenen bölgelerde sürdürülebilir elektrik arzını eski haline getirmek için bu ülkeye toplam değeri 1 milyon 422 bin manat (836 bin dolar) değerinde 45 transformatör ile 50 jeneratörden oluşan insani yardım gönderildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın mevcut kriz sonrasında Ukrayna'ya yaklaşık 30 milyon manat (17,6 milyon dolar) değerinde insani yardımda bulunduğu kaydedildi.