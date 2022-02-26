Azerbaycanlı anneyle 2 çocuğu Rus saldırısında öldü
Ukrayna'nın Bakü Büyükelçisi Vladyslav Kanevskyi, ülkesinin Herson kentinde Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 yetişkin evladının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dünya 26.02.2022, 15:08
Kanevskyi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Herson'da yaşayan Goşqar Ferzeliyev isimli Azerbaycanlının eşi ve 2 çocuğunun Rus güçlerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna'da yaşayan tüm halklara keder ve ölüm getirdiğini belirten Kanevskyi, Azerbaycan halkına üzüntü ve taziye dileklerini iletti.
10
açık
Günün Anketi Tümü