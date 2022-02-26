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Azerbaycanlı anneyle 2 çocuğu Rus saldırısında öldü

Ukrayna'nın Bakü Büyükelçisi Vladyslav Kanevskyi, ülkesinin Herson kentinde Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 yetişkin evladının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya 26.02.2022, 15:08
Azerbaycanlı anneyle 2 çocuğu Rus saldırısında öldü

Kanevskyi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Herson'da yaşayan Goşqar Ferzeliyev isimli Azerbaycanlının eşi ve 2 çocuğunun Rus güçlerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna'da yaşayan tüm halklara keder ve ölüm getirdiğini belirten Kanevskyi, Azerbaycan halkına üzüntü ve taziye dileklerini iletti.

#Ukrayna #ölüm #rusya
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