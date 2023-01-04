BAE ve Çin, İsrailli Bakan'ın Mescid-i Aksa baskını için BMGK'nın 'acil' toplanmasını istedi

Ürdün resmi haber ajansı PETRA, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin'in ülkenin Mescid-i Aksa baskınını görüşmek üzere perşembe günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil durum toplantısı talep ettiğini aktardı.

Haberde, Japonya'nın "çarşamba günü için planlanan bir Güvenlik Konseyi oturumu olmadığı" şeklinde bir açıklaması bulunduğu ve İsrail'le ilgili oturumun perşembe günü düzenlenmesinin beklendiği belirtildi.

Öte yandan BMGK'nın Filistin konulu aylık oturumunu 18 Ocak'ta gerçekleştirmesi ve oturumda yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri, işgal, yerleşimci şiddeti ve Kudüs'ün konuşulması bekleniyor.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Baskına, Filistin yönetiminin yanı sıra Türkiye dahil çok sayıda ülke ve kurumdan tepki açıklamaları gelmişti.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

Yahudiler İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede giriyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.