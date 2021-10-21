Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü.
Dünya 21.10.2021, 20:38 21.10.2021, 20:40
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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