Bangladeş'te 10 kişinin idam kararı onandı

Yüksek Mahkeme Başbakan Şeyh Hasina'ya suikast girişiminde bulundukları gerekçesiyle haklarında idam cezası verilen 10 sanığın cezalarını onadı. İnfaz gerçekleşirse sanıklar kurşuna dizilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapılan duruşmada, Yüksek Mahkeme, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'ya yönelik suikast girişimlerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle İslami Cihad Hareketi üyesi 10 sanığa yönelik nihai kararı verdi.

Yüksek Mahkeme, Ağustos 2017'de ölüm cezasına çarptırılan sanıklar hakkındaki kararı onadı.

Hasina'nın, 2000 yılında ülkenin güneyindeki Kotalipara kentinde üniversite kampüsünde yapacağı mitingden bir gün önce bölgede 2 bomba bulunmuştu. Savcılar, bombaların, idama mahkum edilen bu 10 sanık tarafından yerleştirildiğini savunmuştu.

Başkent Dakka'da 21 Ağustos 2017 yılında görülen davada mahkeme, 10 militanın, Hasina'ya suikast planı gerekçesiyle kurşuna dizilerek öldürülmesine hükmetmişti.

Mahkemenin bu kararı üzerine, savunma avukatları, kararın temyize götürüleceğini açıklamıştı.

AA