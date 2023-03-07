Barış önerilerine Rusya'dan cevap

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sona ermesi için başlatılan girişimlerin ne durumda olduğu merak ediliyor.

Son olarak Çin, savaşın bitmesi için önerilerde bulunmuştu.

remlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna meselesi çözümünde barış yoluna geçişin sağlanması için gerekli koşulların oluşmadığını belirterek, "Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor." dedi.



Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki durumu değerlendirdi.

Çin’in Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin Rusya'ya sunduğu planla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Çinli meslektaşlarının görüşlerine önem verdiklerini dile getirdi.

Peskov, Ukrayna'da başlattıkları "özel askeri operasyonun" devam ettiğini vurgulayarak, "Bu durumda barışçıl yola geçiş için gerekli koşullar oluşmadı. Bu nedenle, Rusya, özel askeri operasyonun sürdürülmesi yoluyla hedeflerine ulaşmaya çalışıyor." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın arakasında ABD'nin bulunduğuna işaret eden Peskov, "Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor. Washington, bu savaşı sürdürmek için elinden geleni yapacak." ifadesini kullandı.

AMERİKAN SİLAHLARI UKRAYNA ASKERLERİNE ULAŞTI

Ukrayna'da Rusya Savaşı nedeniyle cephede görevli askerler, çatışmalara girmedikleri günlerde ABD üretimi ve yerli silahlarla yoğun savaş eğitiminden geçiriliyor.



Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde çatışmaların sürdüğü cephe hatlarında savaşan askerler, cephede olmadıkları günlerde silah atış eğitimi alıyor.

Zaporijya cephesinde konuşlanan Ukrayna ordusunun Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı bazı askerler, sabah saatlerinde cepheden çıkıyor ve savaş eğitim programlarına katılıyor.

AA ekibi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden özel izin alarak Zaporijya cephesinde düzenlenen tatbikat sırasında, Ukraynalı askerlerin ABD üretimi çeşitli silahlardan atış yapma faaliyetlerini görüntüledi.

Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı askerler, haftada 3 kez benzer savaş eğitiminden geçirilerek değişik silahları kullanmayı öğreniyor. Cephenin bir bölgesinde toplanan askerler, savaş eğitimi sırasında karşı taarruz düzenlemesi ve temsili düşmanın etkisiz hale getirilmesi için tatbikat yapıyor. Eğitime katılan çoğu asker, aylardır cephede görevliyken, orduya yeni katılanlar da diğer askerlerin yanında eğitim alarak cephedeki göreve gitmek için hazırlanıyor.

ABD üretimi Browning M2 12.7 mm ağır makineli tüfekten atış yapan "Aleks" kod adlı 40 yaşındaki asker, AA muhabirine, kullandığı silah hakkında bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun benzer silahları cephede aktif kullandığına dikkati çeken Aleks, "Bu silah, Browning M2'dir. Mermileri 6 kilometreye kadar atabiliyor, 2 kilometrelik mesafede hedefe zarar verebiliyor. Hedefler arasında hafif zırhlı araçlar ve piyadeler var. Bu bir ABD üretimi silahtır." ifadesini kullandı.

Aleks, düşman hedeflerine karşı oldukça etkili bir silah olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna ordusu, cephede bunu aktif şekilde kullanıyor. Bizim ekibimiz henüz çatışmalara girmedi. Şimdilik eğitim alarak tecrübe kazanıyoruz. Cephede bunu kullanan arkadaşlardan silahın özelikleri hakkında bilgi alıyoruz." diye konuştu.

Tatbikat kapsamında siperden atışlar yapan bir diğer ABD üretimi MK 19 otomatik bombaatarın "Veper" kod adlı operatörü, söz konusu silahın ABD tarafından silah yardımı kapsamında Ukrayna'ya gönderildiğini söyledi.

Veper, MK 19 otomatik bombaatarın kendi sınıfında oldukça güçlü olduğuna işaret ederek, "Bu, çok etkili bir silahtır. ABD tarafı, bunu bize silah yardımı kapsamında gönderdi. Hafif zırhlı araçları imha edebiliyor." dedi.

Cephede savaş faaliyetlerini yürüten Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli tugaylarında artık bu silahın bulunduğunu belirten Veper, "Birçok tugayda bu silahtan var. Askerler, cephede bunu aktif olarak kullanıyor. Ayrıca askerlere sık sık eğitim veriliyor." bilgisini verdi.

Veper, savaş eğitimine katılan çoğu askerin zaten cephede görev yaptığını, bazılarının ise silah kullanmayı öğrendikten sonra cepheye gönderileceğini kaydetti.

Benzer tatbikatların sık sık düzenlendiği bilgisini paylaşan Veper, "Bu sabah cephedeki görevimizden döndük ve doğrudan savaş eğitimi alanına geldik. Haftada 3 kez benzer savaş eğitim programını uyguluyoruz." dedi.

Cephedeki patlama seslerinin de duyulduğu eğitim sahasında, insansız hava araçlarının (İHA) da eğitim uçuşları yapılıyor.