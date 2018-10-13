Başkan Erdoğan'dan Trump'a cevap

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili olarak Twitter’dan yeni bir paylaşımda bulunarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan da Trump'ın teşekkürüne karşılık verdi.

Başkan Erdoğan'ın tweeti şöyle:

Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür.

Trump'ın tweeti ise şöyleydi: "Erdoğan'a Rahip Brunson’ın serbest kalmasındaki yardımı dolayısıyla teşekkür ederim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 18:59