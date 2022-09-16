Batı bundan hoşlanmayacak: Türkiye ile Rusya anlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan’ın Semerkant kentindeki temasları kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü" denildi.

Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Putin görüşmede, “Türkiye, Rusya'dan gaz tedariki için en güvenilir rotalardan biri haline geldi. Türk Akımı kesintisiz çalışıyor. Türkiye'nin Rus doğalgazı için ödemelerin yüzde 25'ini ruble ile yapmasında anlaşma sağlandı. Uygulama kısa sürede yürürlüğe girecek" dedi.