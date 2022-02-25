Batı Ukrayna'yı yüzüstü bıraktı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı saatlerde Batı başkentlerinden gelen açıklamalar, “Ukrayna yalnız bırakıldı” yorumuna neden oldu.

Geçen aralık ayından itibaren, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağına yönelik her gün bir açıklama yapan ABD yönetimi, işgal başlamadan saatler önce yaptığı açıklamayla adeta Kiev’i yarı yolda bıraktı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya’nın adımlarına sert ekonomik yaptırımlarla yanıt vereceklerini ancak Başkan Joe Biden’ın hiçbir senaryoda Rusya ile savaşmaları için Ukrayna’ya Amerikan askerlerini göndermeyeceğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Rusya ile savaşmayacağız ya da askerlerimizi Rusya ile savaşması için Ukrayna’ya göndermeyeceğiz” dedi.

Rus saldırsının gerçekleştiği saatlerde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Ukrayna’ya asker gönderme planı yapmadıklarını, savaşın NATO topraklarına sıçramaması için savunma planlarını aktive ettiklerini söylemekle yetindi.

Kendisine yöneltilen “Rusya’yla diyalog yolunun açık olup olmadığı” sorusuna da Stoltenberg, “Rusya, siyasi çözümün kapısını kapattı” yanıtını vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, “Bu savaşı derhal durdurun” çağrısında bulunması tepki çekti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ukrayna’dan olası mülteci göçüne ilişkin, “mümkün olduğunca az mülteci olmasını umduklarını” vurgulayarak, “Ancak onlar için tamamen hazırız ve gelenleri memnuniyetle karşılarız” sözleri de Brüksel’in samimiyetsiz politikalarına örnek gösterildi.

Eski Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Rusya- Ukrayna krizinde Batı’nın başarısız olduğunu kaydetti. Karrenbauer, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Tarihsel başarısızlığımız için kendimize çok kızgınım. Gürcistan, Kırım ve Donbas’tan sonra Putin’i gerçekten caydıracak hiçbir şey hazırlamadık” ifadelerini kullandı.