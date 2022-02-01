"Batılı meslektaşlarımız uluslararası hukukun temel ilkesini görmezden geliyor"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın güvenlik tekliflerine verdikleri yazılı yanıta müteakiben Moskova'nın pozisyonu hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşme yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin Washington yönetiminin Rusya'nın güvenlik tekliflerine verdiği yazılı yanıta müteakip yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Blinken, ABD'nin ortaklarımız ve müttefiklerimizle tam koordinasyon içinde, ikili ya da müttefik ve ortaklarla birlikte Rusya ile karşılıklı güvenlik endişeleri konusunda görüş alışverişi sürdürmek için istekli olduğunu vurguladı." denildi.

Blinken'ın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını ifade ettiği kaydedilen açıklamada, ABD tarafının tüm ülkelerin kendi dış politikalarını ve ittifaklarını belirleme hakkını sahip olduğunu yinelediği kaydedildi.

Açıklamada, "Blinken, Rusya'dan derhal gerilimi düşürmesini ve Ukrayna sınırlarından asker ve teçhizatın geri çekmesini istedi. Ukrayna'nın daha fazla işgal edilmesinin hızlı ve ciddi sonuçları olacağını vurguladı ve Rusya'yı diplomatik bir yol izlemeye çağırdı." ifadelerine yer verildi.

ABD ve NATO olumsuz tavır sergiliyor

Lavrov da görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, güvenliğin başka devletlerin güvenliği pahasına güçlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “ABD ve NATO’nun bu konuda aşırı derecede olumsuz tavır sergilediğini görüyoruz.” dedi.

Bazı NATO ülkelerinin de güvenliğin bölünmezliği ile ilgili pozisyonundan endişe duyduklarını dile getiren Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız, Avrupa-Atlantik bölgesinde üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası hukukun temel ilkesini görmezden geliyorlar." diye konuştu.

Bu nedenle, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ülkelerine Rusya’nın güvenlik konusundaki pozisyonu ile ilgili mektup gönderdiklerine dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:

“Blinken’e de bugün bu konunun görmezden gelinmesine müsaade etmeyeceğimizi teyit ettim. Batı'nın neden yükümlülüklerini yerine getirmek istemediğini veya kendi lehine seçici olarak yerine getirmek istediğini dürüstçe açıklamasında ısrar edeceğiz. Blinken, burada istişare etmek için unsurların olduğu fikrine katıldı. İşlerin ne şekilde yürüyeceğini göreceğiz.”

Lavrov, ABD ve NATO’dan gelen yanıtların analiz edilmesi konusunda çalışmaları tamamladıklarını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bu konuda rapor ileteceklerini dile getirdi.