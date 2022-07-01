Batı’nın Demir Perde’si: Baltıklardan Bulgaristan'a yoğun askeri yığınak

“NATO sınırlarımıza yaklaştı ve muharebe potansiyelini artırdı” bahanesiyle Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya karşı NATO, Rusya sınırında Demir Perde 2.0’ı oluşturacağını duyurdu. NATO üyesi 30 ülkenin devlet ve hükümet başkanları İspanya’nın başkenti Madrid’de kritik önem arz eden zirvede bir araya geldi. Moskova’ya karşı gövde gösterisine dönüşen toplantıda, tarihi kararlar alındı. Sınırlarında daha az NATO görmek isteyen Moskova yönetimine aksi yönde bir mesaj verildi ve kıtadaki NATO varlıklarının artırılacağı açıklandı. Gelişme Soğuk Savaş döneminde Rusya ile Batı arasındaki kutuplaşmayı betimleyen “Demir Perde”nin restore edilmesi olarak yorumlandı.

ACİL MÜDAHALE GÜCÜ 300 BİN’E YÜKSELTİLDİ

Hazırlanan yeni savunma planına göre kıta genelinde yüksek hazırlık seviyesindeki asker sayısının 300 binin üzerine çıkarılacağı kaydedildi. Kuvvetlerin gerekirse ön cepheye gönderilmek üzere birkaç gün veya hafta içinde hazır olacak hale getirileceği belirtilirken Avrupa’nın doğu kanadındaki asker yığınağın üst seviyeye çıkarılacağı vurgulandı.

ABD ASKERİ SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

ABD Başkanı Joe Biden ülkesinin Avrupa’daki varlığını daha da artıracağını açıkladı. Biden, “Putin Avrupa’nın NATO’laşmasını görecek” diyen Biden, “Bu zirvede atacağımız adımlar ortak gücümüzü daha da artıracak” diye konuştu. İşgalden sonra kıtaya 20 bin asker sevkiyatı yaptıklarını ve Avrupa genelinde 100 binden fazla konuşlu ABD askeri olduğunu belirten Biden, bu sayının artacağını da sözlerine ekledi. İtalya ve Almanya’ya ek hava savunma sistemleri konuşlandıracak olan Washington yönetimi, Polonya’da 10 bin askerlik kalıcı bir karargâh kurulacak.

HAVADA, KARADA, DENİZDE TAHKİMAT

Rus saldırganlığına önlem aldıklarını beliten ABD Başkanı, “Müttefiklerimizle birlikte, NATO'nun her alanda, karada, havada ve denizde tehditlere karşı hazır olmasını sağlayacağız" dedi. Yeni plan kapsamında İngiltere’ye ek 2 filo F-35 savaş uçağı konuşlandıracak olan ABD, İspanya’ya 2 fırkateyn daha yollayarak ülkedeki savaş gemisi sayısını 4’ten 6’ya yükseltecek.

TUGAY BOYUTUNDA YAPILANMA

Yeni plana göre Estonya’dan Bulgaristan’a uzanan Demir Perde ülkelerindeki 8 muharip güç tugay seviyesine çıkartılarak, konuşlu asker sayısı 3 bin ila 5 bin arasında artırılacak.

LAVROV: DİKKATLİ OLSUNLAR

Öte yandan konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, “Rusya ile Batı arasına yeni bir “Demir Perde” iniyor” ifadelerini kullandı. Pratik olarak bu durumun gerçekleşmeye başladığını belirten Rus bakan, Batı ülkelerine “Dikkatli olsunlar” dedi.