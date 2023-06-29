Bazı İslam ülkeleri bayrama bugün başladı

Kurban Bayramı'nın bugün kutlanmaya başlandığı Fas'ta milyonlarca Müslüman, bayram namazını cami ve meydanlarda eda etti.

Faslılar, sevgi ve kardeşlik havasında şehirlerdeki cami ve Bayram Namazgahlarına akın etti.

Başkent Rabat'ın yakınında yer alan Sela kentinde de halk, bayram namazı için açık alanda bulunan Bayram Namazgahını doldurdu.

Bayram namazına gelenlerin çoğu geleneksel kıyafetler giymeyi tercih ederken, bazılarının ise geleneksel ve modernliği harmanlayan kıyafetler giydiği dikkati çekti.

Bayram namazı ve hutbesinin ardından cemaatin bir kısmı toplanarak hatip ile bayramlaşırken kent sakinlerinden bazılarının da hatıra fotoğrafı çektiği görüldü.

PAKİSTAN DA BUGÜN KUTLAMAYA BAŞLADI

Pakistan'da yaşayan Müslümanlar, başkent İslamabad'daki Faysal Camisi'nde, Kurban Bayramı namazı için bir araya geldi.

Ülkenin en büyük camileri arasında yer alan Faysal Camisi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da Müslümanların buluşma noktası oldu.

Bayram namazını eda eden Müslümanlar, namazın ardından bayramlaştı.

İRAN

Kurban Bayramı'nın bugün kutlandığı İran'ın dört bir yanında on binlerce Müslüman, bayram namazını cami ve meydanlarda eda etti.

Yoğunluklu olarak Sünni Türkmenlerin yaşadığı Gülistan eyaletinin Gonbed-i Kavus şehrinde Müslümanlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde açık alanda bulunan Bayram Namazgahı'nı doldurdu.

Çocukların da dahil olduğu binlerce kişinin birkaç futbol sahası büyüklüğündeki alanı doldurmasının ardından yer bulamayanlar seccadelerini kaldırım ve yola sererek bayram namazına katıldı.

Bayram namazını kıldıran Gonbed-i Kavus Ehli Sünnet Cuma İmamı Abdulkerim Ahund Caver, irad ettiği hutbede cemaate birtakım tavsiyelerde bulundu.

Kurban Bayramı'nın fedakarlık ve birlik günü olduğunu belirten Caver, "Müslüman, Müslüman'ın elinde emniyette olur. Müslüman'ın Müslüman kanını akıtması haramdır. Birbirimizi koruyup, emin insanlar olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Caver, yalan şahitlik yapmaktan ve faiz almaktan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, "Şirk koşmaktan kaçındığınız gibi yalan şahitlikten de kaçının." dedi.

Bayram namazı çıkışında tatlı ve şerbet ikramında bulunuldu.