Bazı Taliban liderleri içir seyahat yasağı talep ediliyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Afganistan'daki İslam Emirliği yetkililerinin bazılarına seyahat yasağı getirdi.

BMGK, uçuş izni tarihlerinin dolduğu 13 İslam Emirliği yetkilisinin seyahat sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı yönünde karar vermek üzere toplandı.

Çin ve Rusya, Taliban liderlerinin seyahat izinlerinin uzatılmasını talep ederken ABD ve Batılı ülkeler, Afganistan yönetiminin taahhütlerini yerine getirmediğini öne sürerek bazı Afgan yetkililere seyahat yasağının geri getirilmesini istedi.

BM Güevnlik Konseyi'nin 2011 yılında aldığı bir karar doğrultusunda dönemin 135 Taliban yetkilisinin banka hesapları dondurulmuş ve bu kişilere seyahat yasağı getirilmişti. Ancak taraflar arasında barış görüşmelerinin tekrar rücu etmesiyle 13 yetkili, seyahat yasağından istisna tutulmuştu.

Son BMGK toplantısında ise Rusya ve Çin, 13 Taliban yetkilisinin seyahat izinlerinin 90 gün için devam etmesini ancak bu seyahatlerin Rusya, Çin, Katar ve bölge ülkeleri etrafında şekillenmesini istedi.

ABD ise Afganistan'daki İslam Emirliği'nin 7 yetkilisi için seyahat yasağının geri yürürlüğe koyulmasını talep etti.

Müzakereler sonrasında ABD son teklif olarak, 7 yetkiliye yasak getirilmesini, 6 yetkili için 90 gün boyunca ülke ve bölge kısıtlaması olmadan seyahat izinlerinin devam etmesini teklif etti.

Çin ve Rusya'nın ABD'nin söz konusu teklifini değerlendirdiği bildiriliyor.

İtiraz gelmemesi halinde Pazartesi günü bu teklif geçecek ve seyahat yasakları yürürlüğe girecek.

ABD, 29 Şubat 2020 tarihindeki Doha Anlaşması'nda Taliban'a yönelik BM yaptırımlarını kaldırmayı taahhüt etmişti ancak bu teklifi yerine getirmedi.

Mepa News