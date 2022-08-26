BBC'den Türk SİHA'ları analizi: Savaşın seyrini değiştirdi

Türk İHA ve SİHA'larına ilişkin çarpıcı değerlendirme BBC Türkçe'de yayımlandı. Etiyopya, Fas ve Tunus'un ardından Togo ve Nijer'in Türk SİHA'larını envanterine kattığı, Angola'nın da Türk SİHA'ları ile ilgilendiği ifade edildi.

2019'da Libya'da, ardından Karabağ'da savaşın seyrini değiştirdi. Etkinliğini kanıtlayarak dünyanın ilgisini çekti.

Türk yapımı silahlı ve silahsız insansız hava araçları Afrika'nın da gündeminde.

Çarpıcı değerlendirme BBC Türkçe'de yer aldı.

Haberde, Burkina Faso'dan güneye doğru ilerleyen terörist grupların sızmasını engellemek için mücadele eden Batı Afrika ülkesi Togo'ya Bayraktar TB2 sevkiyatı yapıldığı hatırlatıldı.

Mayıs ayında Nijer'in, Sahra Çölü'nün güneyindeki Sahel bölgesinde ve Çad Gölü çevresinde isyancı gruplara karşı yürüttüğü askeri operasyonlar için 6 adet TB2 satın aldığı vurgulandı.

Ayrıca bu güçlü gözetleme ve saldırı silahlarının diğer Afrikalı müşterileri arasında Etiyopya, Fas ve Tunus'un da yer aldığı, Angola'nın da SİHA'larla ilgilendiği ifade edildi.

İHA'ların savaş uçakları karşısındaki avantajına dikkat çekildi.

Pilotlu jetlerden oluşan geleneksel hava saldırı gücü kurmak için gereken büyük ekipman maliyeti ve uzun eğitim dönemine gerek kalmadığı kaydedildi.

Afrikalı alıcılar, özellikle de yoksul ülkeler için bunun önemli bir unsur olduğu belirtildi.