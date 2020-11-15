Belarus'ta bir muhalifin ölmesiyle sokaklar yeniden karıştı! Çok sayıda gözaltı var

Belarus insan hakları örgütü Viasna'ya göre, bugün başkent Minsk'te yapılan protesto eyleminde, iki gazeteci dahil olmak üzere en az 146 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için sersemletici bomba ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

AFP'den bir gazeteciye göre, gösteriden önce yaklaşık 15 metro istasyonu kapatıldı ve mobil ağda kesintiler yaşanmaya başladı.

Bir muhalif gözaltında hayatını kaybetti

Geçtiğimiz çarşamba günü, 31 yaşındaki muhalif Roman Bondarenko, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Başına birçok darp izi bulunan genç adam ertesi gün hastanede hayatını kaybetti. İnsan hakları örgütleri, Bondarenko'nun gözaltında tutulduğu sırada şiddete maruz kaldığını ileri sürüyor.

Litvanya'ya sığınan Svetlana Tikhanovskaya, "özgür bir ülkede yaşamak istediği için öldürülen bir adama" saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Lukaşenko: Dürüst ve tarafsız bir soruşturma yürütülecek

Cumhurbaşkanı Alexandr Lukaşenko, cuma günü taziyelerini sundu ve Roman Bondarenko'nun ölümünün koşullarıyla ilgili "dürüst ve tarafsız" bir soruşturma yapılmasını emretti.

Protestoların başlangıcından bu yana, gösteriler sırasında veya tutuklandıktan sonra en az dört kişi öldü. Hareketin başlangıcından bu yana binlerce gösterici tutuklandı ve onlarcası gözaltında işkence edildiklerini iddia etti.

Moskova tarafından desteklenen Alexandr Lukaşenko iktidardan ayrılmayı reddediyor ve protestoyu yatıştırmak için yalnızca belirsiz anayasal reformlardan bahsetti.

Kaynak: EURONEWS

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020, 19:30