Belarus'ta gerginlik devam ediyor

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etmek için dün yapılan gösterilerde 173 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Çemodanova, yaptığı açıklamada, pazar günü ülke genelinde izinsiz gösteriler yapıldığını belirterek, "Bu gösterilerde ülke genelinde 173 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar idari suçlarla ilgili davalar görülünceye kadar sürecek." ifadesini kullandı.

Belarus İçişleri Bakanı Yuriy Karayev de protestoların başladığı günden bu yana 131 polisin yaralandığını, 28’inin ise hala hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Kaynak: AA