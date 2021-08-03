Belaruslu muhalifin ölüsü bulundu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de pazartesi gününden bu yana kayıp olan Belarus Evi Derneği Başkanı Vitaliy Şişov'un cesedine ulaşıldı.

Kiev polisinden yapılan açıklamada, pazartesi sabah evinden sabah koşusu için çıkan ve ardından haber alınamayan 26 yaşındaki Şişov'un yaşadığı yerden uzak olmayan parkta asılı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin kasten cinayet kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Belarus Evi Derneği tarafından yapılan açıklamada Şişov’un ölümüyle ilgili olarak Belarus yönetimi suçlandı. Şişov'un başkanı olduğu Belarus Evi Derneği, ülkesinden Ukrayna'ya kaçan muhaliflere yardım faaliyetleri yürütüyor.

Belarus’ta yönetimin sert baskıları yüzünden önemli sayıda muhalif, komşu ülkeler Litvanya, Ukrayna ve Polonya’ya iltica etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'nun, muhalefetin ve Batı'nın hileli olarak gördüğü Ağustos 2020 cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıklanmasıyla başlayan protesto gösterilerinde 35 binden fazla kişi tutuklandı.

ABD ve Avrupa Birliği, krizin ardından Belarus ekonomisinin kilit sektörlerini hedef alan çok sayıda yaptırım uyguladı.

Kaynak: Euronews