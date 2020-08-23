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Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik protestolar 15. gününde

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasına karşı çıkan protestocular ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik protestolar 15. gününde

Başkent Minsk ve diğer şehirlerde sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine binlerce protestocu meydanlarda toplandı.

Seçimlerin yapıldığı 9 Ağustos’tan bu yana her gün protesto eylemleri düzenleyen göstericiler, başkent Minsk’te Bağımsızlık Caddesi üzerinden yürüyerek hükümet binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı’nda toplandı.

Ellerinde Belarus’un beyaz-kırmızı-beyaz renkli eski bayrakları ve pankartlarla “Lukaşenko git” sloganları atan binlerce protestocu, gösterilerini sürdürdü.

Eylemciler geçen haftaki gösterilerde ölenlerin anısına saygı duruşunda bulundu, ardından Zafer Caddesi üzerinden Stella Meydanı’na ilerledi.

Askerler, Stella Meydanı'nda tarihi müze ve anıtın bulunduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Bölge dikenli tellerle çevrilerek askerler tarafından korundu. Göstericiler askerlerin bulunduğu noktaya kadar ilerleyerek slogan attı.

Bazı protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ilerlemek istedi

Eylemcilerden bazıları bir sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru ilerlemeye çalıştı. Ancak güvenlik güçleri saraya giden yolu bariyerle kapatarak protestocuları engelledi.

Lukaşenko çelik yelek ve elinde otomatik silah ile görüldü

Bu esnada Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na inen başkanlık helikopterinden Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silahla inerek saraya gittiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Protestocular başta Polonya sınırındaki Grodno olmak üzere ülkenin önemli diğer şehirlerinde de meydanlara indi.

Lukaşenko taraftarları ise Minsk ve diğer bazı şehirlerde Belarus bayrağı ile konvoylar düzenledi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2020, 21:01
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