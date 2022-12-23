Belçika'da cezaevinden kaçan kişi Gine'de yakalandı

Belçika'da yaklaşık 3 yıl önce cezaevinden kaçan bir kişi Afrika ülkesi Gine'de yakalandı.

Belçika federal polisinden yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki adı verilmeyen Belçika ve Fas vatandaşı firari, Gine'de bulunduğu polisin araştırmaları sonucu tespit edildi.

Belçika'da dört ayrı silahlı soygun suçundan 21 yıl hapis cezası bulunan kaçak, Gine polisi tarafından bir gece kulübünde yakalandı.

Firarinin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Saint Gilles cezaevinden Mart 2020'de kaçtığı, Mayıs 2021'de Hollanda'nın Amsterdam kentinde bir başka silahlı soyguna karıştığı belirtildi.

Firarinin iadesi için Belçika makamlarının Gine'ye başvuru yaptığı bildirildi.