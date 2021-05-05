Belçika'da vaka sayısı 1 milyon sınırında

Ulusal Halk Sağılığı Enstitüsünün verilerine göre, Belçika'da bugüne kadar 999 bin 700 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalık nedeniyle 24 bin 367 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa'da salgının ilk dalgasından en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da ekimdeki ikinci dalgadan bu yana gece sokağa çıkma kısıtlaması, restoran, bar ve kafelerin kapalı tutulması, evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirler uygulanıyor.

Tedbirlerin 8 Mayıs'ta gevşetilmesiyle restoran, bar ve kafelerin bahçe kısımları açılacak, sokağa çıkma kısıtlaması sona erecek.

Hükümet, tedbirleri gevşetme kararını vaka sayılarında gerileme görülmesi ve aşılamaların hızlanması üzerine aldı. Ekimdeki ikinci dalgada 15 binin üzerine çıkan vaka sayıları 2 bine düşmüş, martta tekrar yükselerek 5 bini aşmıştı. Şu anda vaka sayısı 3 binin altında seyrediyor.

Aşı kampanyasının hız kazandığı 11,4 milyon nüfuslu ülkede 3,1 milyon kişiye en az bir doz aşı yapıldı, 856 bin kişi ise ikinci doz aşıyı oldu.

AA