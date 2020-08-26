Belçika, vaka sayısındaki artış nedeniyle Paris'i riskli bölge ilan etti

Avrupa'da kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi giderek büyürken Fransa'daki vaka sayısında yaşanan artış komşu ülkeleri tedirgin etti. Son bir haftadır 4 bin 500'den fazla günlük vaka ile karşı karşıya kalan Fransa'da başkent Paris'teki vaka yoğunluğu Belçika'yı harekete geçirdi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, Paris'in riskli bölge olarak ilan edildiği duyuruldu. Vatandaşlarına Paris'e seyahat etmeme uyarısını yapan Belçika Dışişleri Bakanlığı, ülkeye dönüşte Covid-19 testi yaptırmayı kabul etmeyenlerin Paris’e gidişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Öte yandan Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'nun verilerine göre ülkedeki pozitif vakaların yüzde 22’sinin tatilden dönenlerde tespit edildiği, riskli bölge ilan edilen yerlere tatile gidenlerin yalnızca yüzde 40’ının test yaptırmayı kabul ettiği belirtildi.

Kaynak: HABER 7