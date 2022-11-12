Beyaz Saray: Biden, Çinli mevkidaşı ile Kuzey Kore konusunu gündeme getirecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gazetecilere verdiği demeçte, Biden'ın Pazartesi günkü G20 zirvesinin oturum aralarındaki toplantısında Çin lideri Şi'ye 'Çin'in Kuzey Kore'nin en kötü eğilimlerini dizginlemede yapıcı bir rol oynasını isteyeceğini' söyleyeceğini söyledi.



Biden, Şi'ye, Kuzey Kore'nin füze üretmeye devam etmesinin, 'bölgede artan ve daha gelişmiş bir ABD askeri varlığı anlamına geleceğini' de söyleyecek.

Şarku’l Avsat