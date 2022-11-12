Beyaz Saray: Biden, Çinli mevkidaşı ile Kuzey Kore konusunu gündeme getirecek
Beyaz Saray bugün (Cumartesi) ABD Başkanı Joe Biden'ın Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i Kuzey Kore'nin 'en kötü eğilimini' dizginlemeye ve ona Pyongyang'ın silah geliştirmesinin Asya'daki ABD askeri varlığını 'güçlendireceğini' söylemeye çağıracağını duyurdu.
Dünya 12.11.2022, 10:29
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gazetecilere verdiği demeçte, Biden'ın Pazartesi günkü G20 zirvesinin oturum aralarındaki toplantısında Çin lideri Şi'ye 'Çin'in Kuzey Kore'nin en kötü eğilimlerini dizginlemede yapıcı bir rol oynasını isteyeceğini' söyleyeceğini söyledi.
Biden, Şi'ye, Kuzey Kore'nin füze üretmeye devam etmesinin, 'bölgede artan ve daha gelişmiş bir ABD askeri varlığı anlamına geleceğini' de söyleyecek.
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