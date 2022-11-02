Beyaz Saray: Kuzey Kore Rusya'ya gizlice topçu mermisi gönderdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı için gizlice "önemli" sayıda top mermisi sağladığını gösteren bilgilere sahip olduğunu söyledi.

Gönderilerin alınıp alınmadığını incelediklerini açıklayan Kirby, Kuzey Kore'den gelen mermilerin savaşın seyrini değiştireceğine inanmadıklarını söyledi.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore'nin Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri üzerinden Rusya'ya silah sevkiyatını gizlemeye çalıştığı bilgisi verildi.