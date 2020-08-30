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Beyrut eskiyi arıyor

Ağustos ayındaki patlamayla dünyanın gündemine oturan Beyrut, aslında bugüne kadar pek çok acıya sahne oldu. Savaşlar, suikastler, ekonomik kriz ve yoksulluk...

Beyrut eskiyi arıyor

Beyrut, bir zamanlar Ortadoğu'nun Paris'i olarak anılıyordu. Uğruna savaşlar verilen, şarkılar yazılan kentti. Ama 1900'lerin ortalarından itibaren toplumsal ve siyasal karışıklıklarla anılmaya başladı.

BORÇLARINI ÖDEYEMEYEREK İFLAS ETTİ

2019'da büyük bir ekonomik çöküş yaşayan Lübnan'da ek vergiler ve hayat pahalılığıyla başlayan hükümet karşıtı protestolar Başbakan Saad Hariri'yi istifa ettirdi. Ocak ayında kurulan yeni hükümet de protestocuların beklentisini boşa çıkardı. Borçlarını ödemeyerek temerrüde düşen Lübnan iflas etti. Bu sırada dünyayı saran koronavirüs salgını Lübnan'a da sıçradı. Karantinalar nedeniyle eylemlere ara verildi.

LÜBNAN'DA DEĞİŞİM MÜMKÜN MÜ?

Tüm bunlar yaşanırken Beyrut pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyordu. 2014'ten bu yana limanda tutulan yaklaşık 3 bin ton amonyum nitrat adeta sırasını bekliyordu. 4 Ağustos akşamı, atom bombasını andıran bir patlama yaşandı. 180'den fazla insan can verdi, en az 6 bin kişi yaralandı. 300 bin insan evsiz kaldı. Maddi hasar 15 milyar doları aştı. Akıllarda iki soru vardı:
Kaosun başkenti bir sabotajla mı yerle bir olmuştu? Daha da önemlisi değişim mümkün müydü? Zira öfke büyüktü.

Kaynak: HABERTÜRK

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