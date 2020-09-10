Beyrut Limanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesinden 5 hafta sonra enkaza dönüşen limandaki hangarlarda yangın çıktı.

Lübnan ordusu, yangının serbest bölgede yer alan yağ ve araç lastiklerinin bulunduğu hangarlarda çıktığını açıkladı.

Öğle saatlerinde başlayan yangın, Beyrut İtfaiyesi ekiplerinin yanı sıra orduya ait ve kent dışından gelen itfaiye araçları ve havadan 2 helikopterin 4 saat süren zorlu çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki yangının hangarda metal kesme işlemi sırasında çıktığını söyledi.

Bakan Neccar, yangının kontrol altına alındığını ve soruşturma başlatılacağını kaydetti.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Bakan Mari Kloud Necm'in, Beyrut Limanı'ndaki yangınla ilgili acil ve kapsamlı bir soruşturmanın başlatılması talimatı verdiği belirtildi.

Beyrut Limanı'nda bir aydan uzun süredir enkaz kaldırma ve hâlâ kayıp olan kişilerin cansız bedenlerine ulaşma çalışmaları sürüyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Kaynak: AA