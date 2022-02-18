Biden ve Draghi Rusya-Ukrayna gerilimini görüştü
ABD Başkanı Biden ve İtalya Başbakanı Draghi Ukrayna-Rusya gerilimini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dünya 18.02.2022, 08:12 18.02.2022, 08:55
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Joe Biden ve Mario Draghi telefonda görüştü.
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını ve devam eden diplomatik ve caydırıcılık çabalarını ele alan iki lider, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan taahhütlerini de yineledi.
Görüşmede Biden ve Draghi, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar getirmeye hazır olduklarını bir kez daha dile getirdi.
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