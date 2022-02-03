Biden ve Macron telefonda Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Macron'un bugün Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmaya devam etmesine ilişkin bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini bir kez daha dile getiren iki lider, Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak ağır ekonomik yaptırımların hazırlıklarını ve diplomasi konusundaki koordinasyonlarını ele aldı.

Biden ve Macron, bu konuya yönelik koordineli ve kapsamlı bir tutum sergilenmesi adına ekiplerinin yakın temas halinde olması ve bu sürece NATO ile Avrupa Birliğindeki (AB) ortakların dahil edilmesi konusunda mutabık kaldı.