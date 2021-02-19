Bill Gates zengin ülkelere yapay ete geçin çağrısı yaptı

Bill Gates Technology Review dergisine açıklamalarda bulundu ve “yapay et" fikrini gündeme getirdi.

Gates'e, bitki bazlı ve laboratuvarda yetiştirilen etlerin, küresel olarak protein sorununa tam çözüm olabileceğini düşünüp düşünmediği soruldu.

Afrika ve diğer yoksul ülkeler için emisyon başına sığır eti miktarını önemli ölçüde artırmak için hayvan genetiğini kullanmaları gerekeceğini belirten Amerikalı milyarder, şunları söyledi:

“Yapay ete geçilmeli”

"En yoksul 80 ülkenin yapay et yiyeceğini sanmıyorum. Tüm zengin ülkelerin yüzde 100 yapay sığır etine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Farklı lezzet alabilirsiniz. Tadı zamanla daha da iyileştirilecektir."

İnekleri küresel ısınmadan sorumlu tutmuştu

Bill Gates, 2019 yılında CNN International'da katıldığı bir programda, "Bir gün ineklerin bağırsak hareketleri hakkında konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. İnekler, bakterilerin metan gazı biriktirmesine neden oluyor ve sıra dışı mideleri var." ifadelerini kullanmıştı.

Gates, ineklerin çıkardığı gazların küresel ısınmada payı olduğunu dile getirmiş, bu durumun önemli bir sorun olduğu görüşünü paylaşmıştı.

Kaynak: ENSONHABER.COM