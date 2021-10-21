Bir rekor da Ukrayna'dan
Dünya genelinde Kovid-19 salgını yeniden atağa geçerken Ukrayna'da salgının başından beri görülen en yüksek vaka sayısı ve can kaybı gerçekleşti.
Dünya 21.10.2021, 11:16
Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 135 bin 912 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.
Son 24 saatte 22 bin 415 günlük vakanın tespit edildiği ve 546 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, en yüksek vaka ve ölüm sayısı kaydedildi.
Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.
Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 251 bin 254 bin kişiye aşı yapıldı. Toplam aşılanan sayısı 8 milyon 373 bin 552 oldu.
Kaynak: AA
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