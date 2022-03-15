Bir ülke daha büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı
Özbekistan’ın Kiev'de bulunan büyükelçiliğini geçici olarak Lviv şehrine taşıdı.
Dünya 15.03.2022, 12:14 15.03.2022, 12:33
Özbekistan, Rusya’nın 20 gün önce işgale başlayıp saldırılar düzenlediği Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki büyükelçiliğini geçici olarak Lviv şehrine taşıdığını duyurdu.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığından 14 Mart 2022 tarihinde yapılan açıklamada, Özbekistan Büyükelçiliğinin çalışmalarının Lviv’den yapılmaya devam edeceği bildirildi. Büyükelçilik mensuplarının Özbek vatandaşlarını tahliye etmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna’nın farklı bölgelerinde bulunan Özbek vatandaşlarıyla sürekli temasın kurulduğu aktarıldı.
Kaynak: Kırım Haber Ajansı
Kaynak: AA
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