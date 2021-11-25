Birleşik Arap Emirlikleri'nden zamanlaması manidar açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol üretimini düşürme anlaşmasına tam bağlılığını duyurdu.

Enerji ve Altyapı Bakanlığının ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yayımlanan açıklamasında, BAE'nin OPEC+ grubunda duyurulan iş birliği anlaşmasına tam bağlı kaldığı teyit edildi.

Açıklamada, yeni toplantı öncesinde BAE'nin yeni bir tutum sergilemediği ifade edildi.

BAE'nin, Beyaz Saray'ın petrol fiyatlarının düşürülmesi amacıyla stratejik petrol rezervinden toplam 50 milyon varillik ham petrolü piyasaya sunacağını duyurmasından 2 gün sonra bu açıklamayı yapması dikkati çekiyor.

Dünya piyasalarının gözü, 1 Aralık'ta gerçekleşecek OPEC+ toplantısında ABD'nin attığı söz konusu adıma karşı verilecek tepkide.

Dün 82,25 seviyelerinde kapanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 82,33 dolardan işlem gördü.