Birleşmiş Milletler'den 1915 olayları açıklaması
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında 1915 olaylarına ilişkin açıklamada bulundu ve soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için yargı kararı gerektiğini belirtti.
Dünya 23.04.2021, 00:12
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımayı planladığı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu konudaki tutumunun ne olduğunun sorulması üzerine, "BM'nin kuruluşundan önce yaşanan olaylar için genel bir kural olarak yorum yapmıyoruz. Farklı olaylar ve durumlar için de söylediğimiz gibi BM'ye göre soykırım tanımı uygun bir yargı organınca yapılmalı." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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