Birleşmiş Milletler'den Etiyopya'ya 40 milyon dolarlık insani yardım

Etiyopya ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenleyen Griffiths, ülkedeki iç çatışmalara ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Griffiths, BM'ye bağlı Merkezi Acil Durum Fonu'ndan (CERF) 25 milyon ve BM'nin ülkedeki yardım kuruluşu Etiyopya İnsani Yardım Fonu'ndan (EHF) 15 milyon doların, ülkede çatışmalardan etkilenen sivillere acil yardımda kullanılmak üzere tahsis edildiğini duyurdu.

Yardım fonunun öncelikli olarak ülkenin kuzeyinde çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki siviller için kullanılacağını belirten Griffiths, Etiyopya'nın güneyinde kuraklıktan olumsuz etkilenen vatandaşlara da yardımda bulunacaklarını kaydetti.

Griffiths, "Etiyopya'nın kuzeyinde milyonlarca insan, krizin giderek derinleştiği bu zamanda bıçak sırtında yaşıyor." ifadesini kullandı.

Ülke genelinde insani yardıma duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten Griffiths, "BM'nin fon tahsisi, ihtiyaç sahibi sivillere yardım ulaştırılması konusunda önem taşıyacaktır." dedi.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.