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Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 41 tırlık insani yardım

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek İdlib'e ulaşan insani yardım tırları, kırsal kesimde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti, bebek maması, kahvaltılık, un, şeker ve kırtasiye ürünleri taşıdı.

Dünya 10.07.2021, 15:29
Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 41 tırlık insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 41 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

İçinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti, bebek maması, kahvaltılık, un, şeker ve kırtasiye ürünleri bulunan 41 tırdaki malzemelerin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

AA

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