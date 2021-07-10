Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 41 tırlık insani yardım
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek İdlib'e ulaşan insani yardım tırları, kırsal kesimde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti, bebek maması, kahvaltılık, un, şeker ve kırtasiye ürünleri taşıdı.
Dünya 10.07.2021, 15:29
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 41 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
İçinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti, bebek maması, kahvaltılık, un, şeker ve kırtasiye ürünleri bulunan 41 tırdaki malzemelerin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
AA
30
açık
Günün Anketi Tümü