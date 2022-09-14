Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, "Bir dönüm noktası: Birbirine bağlı zorluklara dönüştürücü çözümler" temasıyla başlıyor.

Genel Kurul’un 12 Eylül'de başlayan alt düzey toplantıları ise 20 Eylül'e kadar devam edecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açılış konuşmasında, dünyanın önündeki küresel sorunların dayanışma ve iş birliği ile aşılabileceğini söyledi.

Genel Kurul’un üst düzey çalışmaları 20 Eylül tarihinde başlayacak.

Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, New York'ta genel kurula hitap edecek. Liderler arasında çok sayıda ikili ve heyetler arası görüşme de gerçekleştirilecek.

2020 yılında koronavirüs salgını yüzünden sanal ortamda, 2021 yılında ise düşük katılımla gerçekleşen BM Genel Kurul çalışmalarının, bu yıl hem yüksek katılımla hem de yoğun bir diplomasi trafiğiyle geçeceği belirtiliyor.

77'nci Genel Kurul, diplomatik çevreler tarafından son dönemde yapılan, "en kritik genel kurul çalışmalarından biri" olarak değerlendiriliyor.