'Bizlerin beklentisi, gençlerimizin Doğu Akdeniz'deki ulusal çıkarlarımızı korumasıdır'

Tatar, Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması'nda, bugün Asrın Projesi olarak anılan Türkiye'den KKTC'ye Su Projesi'nin uzantısı olan KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin açılışını yaptıklarını belirterek, bu projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'den KKTC'ye su getirme projesinin bir "hayal" olarak ifade edildiğini hatırlatan Tatar, KKTC halkının hayat kalitesinin artırılması için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Asrın Projesi'nin hayat bulduğunu söyledi.

Tatar, 1571'de atalarının Kıbrıs'a geldiğini ve 1878'e kadar Osmanlı'nın Ada'yı yönettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "1974'te Mehmetçiğin Ada'ya adım atmasıyla Kıbrıs Türkü bir kez daha bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuşmuştur. 1974'ten bu yana hiç kan dökülmemiştir. 1974'ten sonra Kıbrıs'ta iki devlet temelinde bir gelişmeyi izliyoruz. Kıbrıs'ta Rumların Enosis hayali 1974'te son bulmuştur. Halen daha Enosis hayaliyle çırpınan Rumlara, Cenevre'deki Kıbrıs konferansında cevabımızı verdik. Türk hükümetinin de desteğiyle 'Kıbrıs'ta iki devlet' diyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün kendileri için çok önemli olduğunu belirten Tatar, bunun sürmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, "Bizim gönlümüz bir, geleceğimiz bir ve kaderimiz bir. Bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde ana vatan Türkiye her zaman yanında olmuştur. Bizlerin beklentisi, gençlerimizin milli şuurla, vatan sevgisiyle ve bayrak sevgisiyle kendilerini geleceğe hazırlaması ve Doğu Akdeniz'deki ulusal çıkarlarımızı korumasıdır." dedi.

Türkiye'den gelen gençleri KKTC'de görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Tatar, gençlerin de desteğiyle KKTC'nin ilelebet yaşayacağını vurguladı.

Tatar, "Vatan mücadelesinde Kıbrıs'ta yaşananları biliyoruz ama öyle bir Türkiye vardır ki, öyle bir güçlenmektedir ki, her zaman bu bölgede mazlumun yanında olan bir Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere tarihlerini iyi bilmeleri çağrısında da bulundu.

KKTC Başbakanı Ersan Saner ise programın yapıldığı Namık Kemal Meydanı'nın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde simge olduğunu kaydederek, 1571'de Lala Mustafa Paşa'nın Osmanlı'nın bayrağını diktiği en son kale olduğunu belirtti.

Bugün KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesinin açılışını yaptıklarını ve bunun bir milat olduğunu vurgulayan Saner, "Bu milat, ana vatanda gelen suyun KKTC topraklarıyla buluşmasını sağlamış, öncelikle Ada'da yaşayan Kıbrıslı Türk halkına içme suyu olarak hizmet vermiş, şu andan itibaren ise ekonomik kalkınmayı sağlamak, tarımsal üretimi artırmak için can suyu olarak hizmet vermeye devam edecektir." dedi.

Saner, Anadolu'nun suyunun Meserya ovalarına ulaşmasına imkan sağlayan herkese teşekkür etti, bunun tarımsal anlamda bir devrim olduğunu ifade etti.

Başbakan Saner, "Türkiye ile KKTC, siz geçlerin, bizden sonra kuracağı iletişimle, emin adımlarla yoluna devam edeceğine olan inancımı belirtmek istiyorum. Özellikle Mavi Vatan dediğimiz, karada, havada ve denizdeki üstünlüğümüz, Türk ulusunun hak ve çıkarlarını asla geriye götürmeyecektir. Sizlerin, Türk ulusunun hak ve çıkarlarını her zaman daha ileriye taşıyacağınıza olan güvenimi de özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Programa, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile Türkiye'den 81 AK Parti Gençlik Kolları temsilcisi, STK temsilcileri, sporcular ile KKTC'li gençler katıldı.

AA