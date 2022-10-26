Blinken, BM Genel Sekreter Yardımcısı ile küresel insani sorunları ele aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Antony J. Blinken bugün BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile bir araya geldi" sözleri yer aldı.

Bakanlığın görüşmeye ilişkin açıklamasında, Blinken ve Griffiths'in, çatışma, iklim değişikliği ve salgın dahil olmak üzere çeşitli konulardan kaynaklanan artan küresel insani ihtiyaçları ele aldığı aktarıldı. Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Bakan, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yenileme ihtiyacı da dahil olmak üzere, Rusya'nın yasa dışı savaşından kaynaklanan Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların altını çizdi. Bakan Blinken ve Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Afganistan ve Etiyopya'daki krizlerin yanı sıra Somali'deki ölümcül kıtlığı önlemenin hayati önemini de görüştüler."