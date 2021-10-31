Blinken ile Yi bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile İtalya'nın başkenti Roma'da yaptığı görüşmede Washington ile Pekin arasındaki rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmek için iletişim yollarının açık olmasının önemli olduğunu vurguladı.

G-20 Zirvesi için Roma'da bulunan Blinken, Çinli mevkidaşı Van Yi ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Bakan Blinken, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmek için iletişim hatlarını açık tutmanın önemini vurguladı. Bakan, Kuzey Kore, Myanmar, İran, Afganistan ve iklim krizi dahil olmak üzere çıkarlarımızın kesiştiği ve birlikte çalışabileceğimiz alanlara dikkat çekti." ifadelerini kullandı.

Price, Blinken'ın ayrıca, uluslararası kurallara dayalı düzeni baltalayan ve ABD değerleri, çıkarları ile insan haklarına aykırı birçok konunun yanı sıra, Çin'in Sincan, Tibet, Hong Kong, Doğu ve Güney Çin Denizleri ve Tayvan ile ilgili eylemleri hakkında endişelerini dile getirdiğini belirtti.