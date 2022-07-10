Blinken Japonya'ya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Asya ziyareti sonrası ülkesine geri dönmesi planlanan Blinken’ın, Abe için taziyelerini sunmak üzere Tokyo ziyareti yapacağını açıkladı.

"ABD-Japonya ittifakı, Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın temel taşı ve hiç bu kadar güçlü olmamıştı." ifadesini kullanan Price, Blinken’ın Japon üst düzey yetkililerle görüşeceğini aktardı.

Japon hükümet yetkilisi de yarın Japonya Başbakanı Kişida Fumio’nun Blinken ile görüşme planladığını kaydetti.

Abe, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu.

Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.