Blinken: Ukrayna'ya silah göndermek her ülkenin kendi kararı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya silah ve savaş uçağı gönderilmesinin her ülkenin kendi kararı olduğunu belirterek Polonya'nın savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme teklifinde "birtakım zorluklar" olduğunu söyledi.

Blinken ve İngiliz mevkidaşı Elizabeth Truss, yaptıkları ikili görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

Antony Blinken, Ukrayna'ya silah ve savaş uçağı gönderilmesi konusunda her ülkenin kendi kararını vereceğinin altını çizdi.

"Konu güvenlik yardımı olunca her şeyi doğru şekilde yapmak zorundayız"

Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya verilmesi için ABD'nin Almanya'daki Ramstein'daki hava üssüne sevk etmeye ve bu uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Polonya'nın teklifi, bazı zorluklar içeriyor. Konu güvenlik yardımı olunca her şeyi doğru şekilde yapmak zorundayız."

ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik yardımları konusunda diğer ülkeler ile konuşmaya devam ettiğinin altını çizen Blinken, ABD'nin de Ukrayna'ya yaklaşık 6,5 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağladığına dikkati çekti.

Blinken'dan Rusya'ya "uzun ve kanlı savaş" uyarısı

Blinken, Rusya'nın şu ana kadar askeri planında Ukrayna'da birçok başarısızlığa uğradığını savundu.

"Ukrayna halkı, Rusya kuvvetlerinin Ukrayna'da kalarak kurduğu kukla bir rejimi kabul etmeyecektir. Bu durumda savaş, Rusya'nın acı çekmeye devam ettiği uzun, kanlı ve bitik bir hale gelecektir."

ABD'nin Rusya'nın saldırıları nedeniyle acı çeken Ukrayna halkına desteğini sürdüreceğinin altını çizdi.

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in başarısız olacağından ve kısa vadede taktiksel kazançları ne olursa olsun Rusya'nın Ukrayna'da stratejik bir yenilgiye uğrayacağından eminim."

ABD ile Polonya arasında savaş uçağı gerilimi

Polonya'nın, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği, ABD'nin de buna karşılık Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini, bu nedenle Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini bildirmişti.

Polonya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada da MIG-29 uçaklarının "hemen ve ücretsiz" ABD'nin Almanya'daki üssüne gönderilmeye hazır olduğu belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme görüşünün NATO'da endişelere neden olduğu ve bu teklifin makul olmadığını açıklamıştı.