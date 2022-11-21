Bloomberg: Twitter daha fazla işten çıkarmayla karşı karşıya kalabilir

İddia, hafta sonu Bloomberg'te yer alan haberle ortaya atıldı.

Rapora göre işten çıkarmaların bugün başlaması bekleniyor ve Twitter'ın satış ve ortaklık programlarını hedef alacak.

Geçen hafta Musk, Twitter çalışanlarına ya Twitter'ın daha sert çalışma şartlarında ve daha uzun çalışma saatlerinde çalışmayı kabul etmeleri ya da üç aylık kıdem tazminatıyla salıverilmeleri yönünde bir ültimatom verdi.

Çalışanlara yanıt vermeleri için 24 saat süre verdi ve bunu yapmayanların işine son verilmiş sayılacağını söyledi.

Bloomberg kaynakları, hareketin özellikle platformun mühendisleri arasında toplu bir istifaya yol açtığını söyledi.

Musk, 28 Ekim'de 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşmasıyla şirketi devraldıktan günler sonra, Twitter'ın 7 bin 500 çalışanının yarısını kovdu.