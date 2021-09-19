BM 76. Genel Kurulu başlıyor

Bu yıl 76'ncısı yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için liderler New York'a gidiyor.

Geçen yıl çevrim içi yapılan oturumlar, 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın çabaları sonucu bu yıl katılımlı yapılacak.

100 civarında liderin katılması bekleniyor

New York'ta 21-27 Eylül arasında yapılacak Genel Kurula bu yıl 100 civarında liderin katılması bekleniyor.

Küresel politikalara yön veren liderlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Jo Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson da BM Genel Kurulu'na katılacak.

Biden ilk kez hitap edecek

Biden ilk kez Birleşmiş Milletler'e hitap edecek.

Salgın sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne her ülkeden 6 kişinin, liderlerin konuşacağı Genel Kurul salonuna ise 4 kişinin girmesine izin verilecek.

New York şehri ABD'ye gelen ve aşı olmayan delegelere BM binası dışında aşı olma fırsatı sunacak ve delegeler isterse test yaptırabilecek.

Zirvede bu yıl Afganistan, koronavirüs ve aşılar ile iklim değişikliği konularının ön plana çıkması bekleniyor.

Teşkilatta reform çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması merakla bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber