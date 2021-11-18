BM, AB, ABD ve Rusya'dan İsrail-Filistin meselesi için çağrı

Ortadoğu Dörtlüsü bünyesindeki ülkelerin temsilcileri Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya geldikten sonra yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail'in Filistin'deki ekonomik krize yardım etmeye yönelik adımlarını memnuniyetle karşıladı.

Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki şiddet olayları, İsrail'in yeni yerleşim birimi planları, Filistin'deki ekonomik kriz ve Gazze'den İsrail'e yönelik şiddet tehditlerinden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, tüm taraflara bu sorunlara yönelik adım atma, reform yapma ve gerginliği artıracak tek taraflı adımlardan kaçınma çağrısı yapıldı.

Gazze'deki kırılgan durum karşısında insani çabaların sürdürülmesi, erişim ve hareket kısıtlamalarının hafifletilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, İsrail ve Filistin sorununa iki devletli çözüm bulma yönündeki çabaların ilerletilmesi çağrısında bulunuldu.