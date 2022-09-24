BM: Belarus, siyasi nedenlerle bin 300 kişiyi tutukladı



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Vekili Nada el Nashif, yaptığı konuşmada “Belarus’taki baskı ortamı, medeni ve siyasi hakların ağır ihlallere uğramasına, bazı insanların cezalandırılmasına neden oluyor” dedi. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Belarus’ta halka, medyaya, insanlara karşı bir baskı olduğunu ifade etti.



Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığına göre Belarus, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin açıklamasını reddetti.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Aleksandr Lukaşenko’nun altıncı dönemde görevini sürdürmesine izin veren 2020 seçimleri öncesinde Belarus’taki insan haklarının durumu üzerine çalışıyordu.



Komiserlik, Mayıs 2020 ile Mayıs 2021 dönemleri arasında Belarus’ta en az 37 bin kişinin tutuklandığını, birçoğunun serbest bırakılmasına rağmen yeni gözaltıların sürdüğünü açıkladı.



El Nashif yaptığı açıklamada, siyasi nedenlerle tutuklanan kişi sayısının bin 296’ya yükseldiğini belirtti. Komiserlik, Mart ayında yaptığı açıklamada bin 85 kişinin gözaltında olduğunu açıklamıştı.



Muhalifler, siyaset, insan hakları aktivistleri, sendika ve gazetecilerden oluşan binlerce tutuklu, vergi kaçakçılığı ve aşırılıkçı faaliyetler nedeniyle, hatta ‘vatan hainliği’ suçlamaları ile gözaltına alındı.



Belaruslu yetkililer, ülkede insan hakları örgütleri dahil olmak üzere 630’dan fazla örgütü kapatmak için harekete geçti. Son iki yılda en az 370 örgüt, olası suçlamalar ile karşı karşıya kalmamak için faaliyetlerini durdurdu.



Belarus Yüksek Mahkemesi, Temmuz ayında ülkedeki bir sivil toplum kuruluşunu feshetti ve bağımsız medyanın ‘aşırılıkçı teşkilatlanma’ olduğunu belirterek yasaklandığını açıkladı.

Şarku’l Avsat