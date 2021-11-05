BM'de Sudan tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Sudan'da 25 Ekim'de yaşanan askeri müdahalenin kınanması ve BM'nin bu ülkeye insan hakları uzmanı atamasını öngören karar tasarısını kabul etti.

Konsey'in, Sudan'daki askeri müdahaleyi görüşmek üzere düzenlediği özel oturumun ardından sunulan karar tasarısı metni, oylama yapılmadan kabul edildi.

Karar metninde Konsey'in, "Sudan'da ordunun, Başbakan Abdullah Hamduk liderliğindeki geçiş hükümetine müdahalesini en sert şekilde kınadığı" belirtilerek, bu müdahalenin 2019'da imzalanan Sudan Anayasa Deklarasyonu ve 2020'deki Juba Barış Anlaşması'na aykırı olduğu ifade edildi.

Askeri müdahalenin ardından yapılan keyfi tutuklamaların da kınandığı kararda, Sudan ordusuna "hukuksuz ve keyfi tutuklanan hükümet yetkilileri, siviller ve yerel yönetim yetkililerinin bir an önce serbest bırakılması" çağrısı yapıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e "Sudan'da insan hakları konusunda uzman atama" talebinin iletildiği kararda, atanacak yetkilinin "Sudan'da insan haklarına ilişkin gelişmeleri takip etmesi ve sivil hükümet yeniden tesis edilene kadar, ülkedeki insani durumun düzelmesi için tüm taraflarla diyalog içinde olması" gerektiği vurgulandı.

Kararda, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin, askeri müdahalenin ardından Sudan'ı, Afrika Birliği dahilindeki faaliyetlerden geçici süreliğine uzaklaştırmasına destek verildi.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken askeri güçler, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına almıştı.

Sudan’da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.